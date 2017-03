Crianças do AM terão suas telas expostas em Paris

Ana Laura, de 7 anos, (foto) vai ser uma das representantes manauaras. Foto: Divulgação/None Mangueira

Manaus - Já imaginou conhecer Paris e ainda participar de uma exposição no famoso Museu do Louvre? Em outubro, as crianças do Ateliê Luciana Severo Kids vão ter a chance curtir essa experiência única. A mostra, intitulada ‘Les Enfants a Colorier Paris’ (As Crianças Colorindo Paris), vai reunir 55 telas, das quais 50 serão pintadas pelos alunos do ateliê, das unidades de Manaus, São Paulo, Teresina e Porto Alegre; com foco na arte moderna e contemporânea, e no regionalismo.

O convite surgiu através da artista plástica e professora do ateliê, Luciana Severo, que, há quatro anos, participa do tradicional salão de artes da capital francesa que, a princípio, permitia apenas artistas profissionais. “É tudo fruto de muito trabalho e persistência. Para mim, uma realização pessoal, uma satisfação de nunca ter desistido de acreditar que as crianças podem fazer a diferença no mundo. Levar a nossa arte ao topo, representar o nosso Brasil, a nossa Amazônia e tantas cidades brasileiras através da arte de jovens talentos“, conta Luciana Severo.

Jovem Artista

A amazonense Ana Laura Müller Alves da Silva, de 7 anos, conta que soube que iria participar da exposição pelo jornal e já tem uma ideia para pôr em prática. “Eu quero pintar uma menina com asas, uma ‘menina-anjo’. Vou começar a trabalhar, agora, em abril”, conta ela, que também já faz planos para aproveitar a viagem em grande estilo.

“Eu estou muito animada. Quero ver a Disney da Europa, a Torre Eiffel... E vou encontrar a minha melhor amiga, Giovana, a Clara e um menino da minha sala que também vão”, adianta.

A exposição acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de outubro e, no dia da vernissage, será lançado o livro ‘Les Enfants a Colorier Paris’, o qual apresentará todos os trabalhos das crianças e contará as expectativas para realização do evento. O livro esta sendo elaborado por uma das mais importantes curadoras e comissárias de arte na Europa, Sra. Heloiza Azevedo, e será editado por uma editora europeia.

Exposição Beneficente

No retorno ao Brasil, serão organizadas exposições em Manaus e em São Paulo, onde as crianças poderão exibir e vender as obras de arte. Na ocasião, parte do dinheiro será doado ao projeto ‘Rompendo Mais Fronteiras’.

A iniciativa foi criada por Adriana Haas Villas Bôas e Karine Chacon Brasil, que se uniram para realizar ações sociais, com foco na educação e saúde de comunidades isoladas, principalmente no interior da Amazônia.