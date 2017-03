Cursos de arte para adultos iniciam em abril e maio, em Manaus

O Espaço de Arte Onde Nascem os Mitos está com inscrições abertas para a nova temporada de cursos direcionados para iniciantes

Aulas são ministradas pelo artista visual e professor de arte Nelson Falcão, com atuação de 15 anos neste segmento. Foto: Divulgação

Manaus - O Espaço de Arte Onde Nascem os Mitos está com inscrições abertas para a nova temporada de cursos direcionados para iniciantes e iniciados no mundo das artes. Para os meses de abril e maio, estão abertas vagas para as turmas de: Vivências em Pintura; Vivências em História e Estética da Arte; e o curso introdutório ‘O Poder da Arte’.

As novidades deste anos são os cursos inéditos: ‘A Arte dos Anjos’, que resgata a presença angélica em diferentes épocas e culturas, transitando pelo campo da Mitologia Comparada, Religião, Ciência e, especialmente, em nosso universo interior; e ‘Orientações poéticas na Pintura’, específico para artistas em formação de carreira.

Todas as aulas são ministradas pelo artista visual e professor de arte Nelson Falcão, com atuação de 15 anos neste segmento. Os interessados podem se inscrever e realizar a matrícula via WhatsApp: (92) 98802-4432.