‘Desesperados’, com Marcus Majella, é atração no Studio 5, hoje

Manaus - Os ingressos para o espetáculo ‘Desesperados’ — que tem, no elenco, o ator Marcus Majella (‘Vai Que Cola’ e ‘Ferdinando Show’) —, marcado para este sábado (18), a partir das 21h, no Studio 5 Centro de Convenções, seguem à venda na bilheteria do local e por meio do site www.aloingressos.com.br.

A peça, escrita por Fernando Ceylão e dirigida por João Fonseca, conta, também, com as presenças dos atores Pablo Sanábio e Pedroca Monteiro.

No palco, eles interpretam mais de 40 personagens, em diferentes esquetes. O texto fala de solidão, de encontros, desencontros e da vida no mundo moderno, mas tudo de uma maneira bem divertida.

Em entrevista ao PLUS, Marcus Majella declarou que “as pessoas ficam muito conectadas e esquecem das relações pessoais”. “Então, acho que estamos vivendo em um mundo de pessoas carentes e, nessa peça, tratamos isso com muito humor”. Vale lembrar que é apresentação única.