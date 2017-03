‘Ensaios de Despedida’ abre Mostra de Teatro do Amazonas no Les Artistes 

Dirigida por Eric Lima, a montagem traz a história de um casal em várias fases do relacionamento. Foto: Divulgação

Manaus – O Les Artistes Café Teatro (Avenida Sete de Setembro, 377, Centro) será palco para a abertura da 11ª Mostra de Teatro do Amazonas, promovida pela Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), nesta segunda-feira (27). A programação começa com o Ateliê 23, que apresentará a peça ‘Ensaios de Despedida’, às 20h, com entrada gratuita.

Dirigida por Eric Lima, a montagem ‘Ensaios de Despedida’ traz a história de um casal, vivido pelos atores Taciano Soares e Thais Vasconcelos, em várias fases do relacionamento.

“Nesse momento, eles passam por um conflito, que não afirma se eles estão se separando ou não. Nós deixamos isso para o público decidir”, declarou Eric. O enredo da peça ainda se baseia em histórias de relacionamentos dos próprios integrantes da companhia, com recortes de filmes importantes e referências diversas no campo da arte.

A obra começou a ser construída durante ao evento ‘Mostra Inútil’, primeiro experimento do Ateliê 23. Isso determinou as alças de pesquisa que nortearam o espetáculo. “Ele faz parte dessa pesquisa que temos sobre relacionamentos, sobre modernidade líquida, amores líquidos, o que tem a ver com a obra do escritor Bauman, e, ainda, outras questões”, destacou o diretor, que também assina a provocação dramatúrgica da montagem.

A Mostra

Além de ‘Ensaios de Despedidas’, a primeira fase da 11ª Mostra de Teatro do Amazonas, apresentará ainda mais dois espetáculos: ‘A herança maldita de Mercedita de La Cruz’, da Companhia de Teatro Apareceu a Margarida, amanhã (28), e para o público infanto-juvenil a clássica obra ‘Os Saltimbancos’, de Chico Buarque, da Companhia Trilhares, nesta quarta-feira (29).

As apresentações serão no Teatro Amazonas, com ingressos a R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada para estudantes com carteira).