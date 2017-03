Espaço temático de 'O Show da Luna' chega ao Amazonas Shopping

Atração estreia no próximo dia 20, com atividades pagas e gratuitas. Espaço é inspirado na animação brasileira com os irmãos Luna e Júpiter, e o furão Cláudio

No espaço reservado para o ‘Meet&Greet’, crianças poderão interagir e tirar fotos com os personagens da animação. Foto: Divulgação

Manaus - Um mundo cheio de descobertas, pronto para ser explorado com a ajuda da ciência. É o que traz para Manaus ‘O Show da Luna!’, atração que chega ao Amazonas Shopping no próximo dia 20 de março. Diretamente da TV, os irmãos Luna e Júpiter, junto com seu amiguinho - o furão Cláudio, vêm à capital para ocupar um espaço de 200m² na praça central do shopping, em um parque temático com diversas brincadeiras baseadas na animação brasileira, com áreas pagas e gratuitas.

No espaço gratuito, uma das atividades é a estrutura ‘Como a Água Vira Chuva’, especialmente desenvolvida para a brincadeira, onde os fãs de Luna e companhia poderão atirar bolinhas até encher redes em forma de nuvens, que depois se transformam em água para regar um jardim de flores.

Um foguete com plataforma móvel vai ‘aterrissar’ por lá, onde a criançada poderá fazer descobertas com o auxílio de óculos especiais para não perder nenhum detalhe, com um circuito de obstáculos e escorregador em forma de tubo. Também terão espaços com gangorra de mola ou ainda para botar a ‘mão na massa’ e fazer a própria animação, dentre outros.

Além disso, haverá um encontro da meninada com Luna e seu irmão caçula, Júpiter, sem esquecer o furão de estimação Cláudio. No espaço reservado para o ‘Meet&Greet’, haverá uma arara com adereços divertidos para as crianças incrementarem o visual e tirarem fotos com os ídolos da TV.

Os encontros com o ‘trio curioso’ acontecerão das 17h às 20h, no período de 22 a 26 de março, e de 29 de março a 2 de abril. Já o parque temático ficará no Amazonas Shopping até o dia 16 de abril, com funcionamento todos os dias, sendo de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, de 14h às 21h. É só chegar e se divertir.

Outro diferencial do evento é a promoção ‘compre e ganhe’, no período de 23/03 a 16/04, em que, a cada R$ 150 em notas, o cliente ganha um copo personalizado da Luna. Cada consumidor pode efetuar até três trocas e levar três copos diferentes para suas crianças. O estande da ação estará localizado na Praça Central ao lado do evento no primeiro piso.