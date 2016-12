Espaços culturais terão horários de funcionamento diferenciados em janeiro

Símbolo do cultural do Estado, o Teatro Amazonas funcionará de terça-feira a sábado, das 9h às 14h

Manaus – De 1º a 30 de janeiro, os espaços culturais administrados pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC) terão horários de funcionamento diferenciados. A Biblioteca Pública do Amazonas e Biblioteca Braille atenderão de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, enquanto o Centro de Artes Visuais – Galeria do Largo funcionará das 16h às 19h, de terça-feira a domingo.

Símbolo do cultural do Estado, o Teatro Amazonas funcionará de terça a sábado, das 9h às 14h. Em comemoração aos 120 anos do teatro, nenhum amazonense paga o valor referente à visitação enquanto nas terças-feiras, a gratuidade é estendida a todos.

A partir do dia 17 de janeiro, o Palacete Provincial, o Museu Casa Eduardo Ribeiro e o Centro Cultural Usina Chaminé passam a receber o grande público sempre das 9h às 14h, de terça a sexta-feira.

Segundo a portaria n° 140, publicada nesta sexta-feira (23), pela SEC, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Centro Cultural Palácio da Justiça, Centro Cultural Palácio Rio Negro, os teatros de difusão (Jorge Bonates, Américo Alvarez, Instalação, Gebes Medeiros e Luis Cabral), as Bibliotecas Genesino Braga, Emidio Vaz e Biblioteca das Artes funcionarão apenas internamente e não atenderão o público, durante todo o mês de janeiro.

As Salas de Leitura, localizadas dentro do Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou (Santo Antônio) e Centro de Convivência do Idoso (Aparecida), também aproveitarão o mês para realizar pequenos reparos no local, reabrindo para atender o público em fevereiro.