Especial Dorgival Dantas agita Pé de Serra do Moai nesta terça-feira

Lucélia Souza, Gang do Forró, Toinho & Forró Show e Xandinho serão as atrações na homenagem ao cantor e compositor nordestino

Especial Dorgival Dantas será nesta terça-feira, a partir das 21h. Foto: Divulgação

Manaus – Nesta terça-feira (14) tem mais uma edição do Pé de Serra do Moai, a partir das 21h, com o Especial Dorgival Dantas. Pelo palco do Moai Restobar (Avenida do Turismo, 5625, Tarumã) passarão Lucélia Souza, Gang do Forró, Toinho & Forró Show e Xandinho numa homenagem ao cantor e compositor nordestino.

As atrações vão passear no tempo com a releitura de alguns sucessos como ‘Barriguinha’, ‘Você não vale nada’, ‘Correndo Atrás de Mim’ e ‘Pode Chorar’.



A entrada custará R$ 30 e nomes na lista VIP, não pagam até 23h.