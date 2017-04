Espetáculos teatrais recriam Paixão de Cristo em Manaus

Musical ‘Paixão Pela Vida’ é realizado há 35 anos, pela Igreja Presbiteriana de Manaus. Foto: Divulgação

Manaus - Juntamente com a chegada da Páscoa, inúmeras igrejas, em toda a cidade, se preparam para retratar vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Muitas delas contam com mais de três décadas apresentando seus espetáculos, que já são uma tradição. É o caso do musical ‘Paixão Pela Vida’, realizado há 35 anos, pela Igreja Presbiteriana de Manaus.

Segundo Kamila Mendes, o espetáculo está sendo preparado desde junho do ano passado. “Atualmente, os ensaios estão sendo intensos, pois 99% dos participantes são voluntários e não possuem muita experiência em teatro. A participação de profissionais é muito pequena. Então, já realizamos alguns ensaios gerais, com a participação do coral, dos dançarinos e da própria encenação”, explica.

Ao todo, serão 700 pessoas em cena, com idades que variam de 5 a 70 anos, para uma montagem que dura, aproximadamente, uma hora e quarenta minutos. As apresentações serão de 13 a 16 de abril e outras duas nos dias 21 e 22 de abril, e acontecerão no Espaço Pedras Vivas (Avenida Pedro Teixeira, 2.650, Chapada). “Tem sido uma experiência satisfatória e enriquecedora contar a vida, morte e ressureição de Cristo para pessoas que, talvez, nunca teriam essa oportunidade”, ressalta Kamilla.

Já no bairro Japiim 1, mais precisamente na Paróquia Santíssima Trindade (Rua 13), o espetáculo ‘Saga do Calvário’ será apresentado pela 17ª vez, no dia 12 de abril, a partir das 19h. Criada em 1999, a atividade começou com uma caminhada pelas ruas do bairro e, com o passar do tempo, acabou se tornando uma montagem que, inclusive, já foi encenada no Centro de Detenção Provisória Feminino.

“Este ano, o nosso tema será ‘Jesus é o Senhor’. A encenação contará com telão de LED, iluminação cênica, som de qualidade e ele está todo avaliado em R$ 40 mil. Os custos são pagos por meio das ações que realizamos ao longo do ano passado e deste ano, como brechós, noites culturais e também o ‘pedágio’, feito na praça do Japiim”, explica a coordenadora Juliana Silva.

Participam do espetáculo, mais de 120 jovens que seguem uma rotina de ensaios diários. “O preparo cênico iniciou em janeiro e acontece, inclusive, nos fins de semana. Sempre que possível, realizamos oficinas com a participação de fonoaudiólogos. Desde sua estreia, já descobrimos muitos talentos”, lembra.

Ano Mariano

E no bairro Compensa 2, na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Rua Castelo Branco, 55), a ‘Paixão de Cristo’ acontecerá no dia 12 de abril, a partir das 20h. Por se tratar de um Ano Mariano (300 anos de Nossa Senhora Aparecida), a apresentação contará com uma cantora homenageando a mãe de Jesus com a aparição de sete Marias em cena. “Elas aparecerão no meio do povo”, adianta Jorge Dias, diretor do espetáculo.

A montagem terá 30 atores, com idades que variam de 13 a 50 anos. “Os ensaios começaram em janeiro e contam com o apoio dos alunos do curso de Teatro da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que ajuda nessa preparação. A cada ano que passa o elenco só melhora”, comemora.

A expectativa é reunir um público de 500 pessoas, que terão a oportunidade de ver a trajetória de Jesus dividida em três palcos, com microfones especiais e iluminação cênica. A entrada neste, assim como nos demais espetáculos, é gratuita.