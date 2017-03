Exposição fotográfica retrata cotidiano de ribeirinho no AM

Mostra "Paisagem da janela" conta com trabalhos do fotógrafo amazonense Edson Keiroz. Exposição será inaugurada na sexta-feira, na Galeria do Largo

Fotografias retratam cenas comuns da vida nas comunidades do rio Abacaxis, entre os municípios de Nova Olinda do Norte e Borba. Foto: Divulgação/Edson Keiroz

Manaus - O olhar é a paisagem nos registros da nova exposição do fotógrafo amazonense Edson Keiroz, que será aberta nesta sexta-feira (31), a partir das 17h, na Galeria do Largo. Intitulada “Paisagem da janela”, a mostra retrata o dia a dia de moradores de comunidades ribeirinhas que, das portas e janelas de suas palafitas, observam o desenrolar da vida em meio ao cenário de rios e floresta. A exibição é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura, com apoio da Cafeteria do Largo e da Foto Nascimento.

“Paisagem da janela” ficará em cartaz na Galeria do Largo até o dia 31 de maio, com visitação gratuita, de terça-feira a domingo, no horário das 13h às 19h. Na abertura da exposição, será servido um coquetel ao som do músico regional Eliberto Barroncas.

Nas 40 fotografias em cores que compõem a mostra, Edson Keiroz retrata cenas comuns da vida nas comunidades do rio Abacaxis, na divisa dos municípios de Nova Olinda do Norte e Borba. No registro do olhar de uma mãe que repara os filhos brincando no quintal ou das crianças que acompanham as mães lavadeiras à beira do rio, as imagens levam o espectador a perceber a Amazônia do ponto de vista dos moradores da região.

“Busquei resgatar o lado simples do cotidiano dessas pessoas a partir de seus olhares, como se eu me revestisse do eu lírico deles, na primeira pessoa. Meu trabalho tem um pouco desse fator poético e da simplicidade do ribeirinho”, declara o fotógrafo.

O projeto da nova exposição de Keiroz surgiu em meio às frequentes viagens do fotógrafo pelo interior do Amazonas, cujos cenários ele vem registrando há muitos anos. “Sempre fotografei muitas paisagens, e aqui e ali essas cenas foram acontecendo: uma hora eu fotografava uma lavadeira, outra, um ribeirinho, e por aí vai”, conta ele.

O fotógrafo tomou registros feitos há mais de dez anos como ponto de partida para o novo ensaio. “Na exposição, há três fotografias que fiz numa viagem em 2006. Mesmo não tendo sido feitas na ocasião com esse intuito documental, foram essas fotografias o ponto de partida para esse atual trabalho”, explica o fotógrafo. As demais imagens da mostra, segundo ele, foram feitas entre o ano passado e o início deste ano.

As fotografias de “Paisagem da janela”, que tem curadoria do fotógrafo Carlos Navarro Infante, guardam ainda uma interação entre si, dando conta de narrar um enredo bem típico do caboclo. A partir da observação das cenas inusitadas e alegres ambientadas nas comunidades à beira dos rios amazônicos, as imagens convidam o visitante a uma reflexão sobre a forma simples e bela de enxergar a vida.

Os interessados em conhecer mais sobre o trabalho do fotógrafo amazonense podem visitar seu site, no endereço www.edsonkeiroz.com.br/.