Exposição fotográfica traz obras inéditas do Severiano Mario Porto

A mostra sobre o arquiteto da Amazônia fica aberta até 12 de março, no Amazonas Shopping, com acesso gratuito

O projeto em homenagem a Porto é assinado pelos arquitetos e urbanistas Gonzalo Renato Nunez Melgar e Heraldo Costa dos Reis, em conjunto com a fotógrafa Iuçana Mouco. Foto: Divulgação

Manaus – Até o dia 12 de março, uma exposição fotográfica inédita com 16 quadros que retratam as principais obras de Severiano Mario Porto, o arquiteto da Amazônia, estará em cartaz no Amazonas Shopping (Avenida Djalma Batista, 482, Chapada). A mostra, promovida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas (CAU/AM), tem acesso gratuito.

O projeto é assinado pelos arquitetos e urbanistas Gonzalo Renato Nunez Melgar e Heraldo Costa dos Reis, em conjunto com a fotógrafa Iuçana Mouco, e é uma homenagem a Porto, que residiu no Amazonas por mais de três décadas, deixando um legado de obras arquitetônicas contextualizadas com a região, sempre respeitando o meio ambiente.

Para Reis, além do aniversário de Severiano, ocorrido dia 19 de fevereiro, a 1ª edição da Exposição Itinerante ‘Severiano Mario Porto’ também é comemorativa ao primeiro ano do tombamento de mais de 20 edificações projetadas pelo arquiteto em Manaus e municípios vizinhos.

“Ano passado, o CAU conseguiu essa vitória e agora precisamos chamar atenção para isso. O objetivo é reviver e redescobrir os projetos de Severiano, pois muitos já foram destruídos. Um exemplo é o Projeto de Proteção Ambiental de Balbina, que está se perdendo e precisa ser valorizado”, destaca Heraldo.

A composição dos quadros que serão expostos durou aproximadamente um ano e, segundo o arquiteto, a concepção da mostra surgiu após ele e Iuçana Mouco se juntarem para fotografar com objetivos diferentes.

“Começamos a fazer as fotos há mais de um ano, pois a Iuçana está com um projeto de produzir uma linha de joias com as formas e traços das obras de Severiano. E eu, como arquiteto, estava criando um acervo, assim como o Gonzalo. Por isso resolvemos juntar os interesses e prestar esse reconhecimento pelo trabalho dele”, explica.

Entre as principais edificações de Severiano Mario Porto, retratadas na exposição, estão o Estádio Vivaldo Lima, que foi demolido, a Sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e o campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), assim como o Fórum Henoch Reis, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), e Centro de Proteção Ambiental de Balbina, entre outros.

O arquiteto e urbanista Severiano Mário Vieira de Magalhães Porto vive atualmente no Rio de Janeiro (RJ), onde mora com a família, mas nasceu em Uberlândia (MG). Formado em arquitetura pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, atual UFRJ, mudou-se para a capital amazonense em 1965, onde desenvolveu obras e projetos por mais de 30 anos.

Mesmo com a modernidade com o uso do concreto, os planejamentos do arquiteto também procuravam destacar a natureza, utilizando-se de materiais abundantes na região Norte, como palha e madeira. Severiano foi premiado diversas vezes, inclusive o Estádio Vivaldo Lima, substituído pela Arena da Amazônia, recebeu menção honrosa pelo Instituto Arquiteto do Brasil (IAB).