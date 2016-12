Feira de Artesanato oferece opções de produtos regionais na Ponta Negra

Além de beneficiar a arte e a cultura locais por meio do artesanato, a feira é uma alternativa para aumentar as vendas dos artesãos no fim de ano. Foto: Divulgação

Manaus – Até o dia 29 de dezembro, de 16h às 23h, a Ponta Negra contará com 60 quiosques da Feira de Artesanato. Biojoias, acessórios, artigos para decoração, toalhas pintadas à mão e bordadas, bonecas de pano, marchetaria e sandálias customizadas estão entre os trabalhos artesanais comercializados.

Produzidos com produtos regionais, como sementes de açaí, fibras vegetais, penas e escamas de peixe, os produtos têm preços que variam de R$ 2 a R$ 100.

Além de beneficiar a arte e a cultura locais por meio do artesanato, a feira é uma alternativa para aumentar as vendas dos artesãos no fim de ano e levar opções de compras aos consumidores.