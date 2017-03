Feira do Paço anuncia novidades para temporada 2017

Espaço geek está entre as novidades programadas para a primeira edição do ano, no dia 12. Foto: Divulgação

Manaus - Marcada para o próximo dia 12, no entorno da Praça Dom Pedro II, em frente ao Museu Paço da Liberdade, no Centro Histórico, a primeira edição da Feira do Paço, neste ano, promete novidades.

À frente da produção geral, Beto Contartesi adianta que, nesta temporada, a feira ganhará dinamização e surpresas que só quem acompanha as edições irá perceber.

“No ano passado, as atrações foram divulgadas, mas sem programação de horário, pois a ideia é gerar experiências sensoriais em quem prestigia a feira. Para esta temporada, a feira vai contar com premiações, promoções exclusivas e dinâmicas realizadas com o público presente no evento”, explica.

Além dos produtos expostos e comercializados, fomentando esse nicho de mercado na cidade e oportunizando espaços adequados e de valorização ao profissional, a Feira do Paço é realizada em um dos pontos turísticos mais importantes, onde encontra-se o Marco Zero de Manaus, composto de prédios históricos e ruas em paralelepípedo que são patrimônio cultural da cidade.

Para o diretor-presidente do Instituto Amazônia (IA), Paulo Henrique de Castro, a feira colabora com o desenvolvimento cultural, histórico e social da cidade. “A feira simboliza a apropriação desse lugar tão importante, por parte dos moradores, onde encontra-se a Praça Dom Pedro II, tombada por ser o primeiro sítio arqueológico da cidade, e é, ainda, um convite para a população revisitar e conhecer essa nova realidade”, comenta.

Programação

Com a participação de mais de 40 expositores de produtos e serviços, que se inscreveram pelo site do Instituto Amazônia, a feira ao ar livre contará, também, com uma ampla e diversificada área gastronômica, espaço infantil, exposição de motos e carros antigos e customizados, além de uma nova área: o espaço geek.