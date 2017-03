Banda Feras do Forró comanda noite de pé de serra no Moai Restobar 

Nesta terça-feira, a banda Feras do Forró apresenta nova formação e repertório, a partir das 21h. Foto: Divulgação

Manaus – No pé de serra do Moai Restobar (Avenida do Turismo, 5.625, no Tarumã), nesta terça (28), a banda Feras do Forró apresenta a nova formação e repertório, a partir das 21h. O público também vai curtir os clássicos de outros estilos como bolero e seresta. Os convidados da noite são os grupos Xotezim e Toinho & Forró Show.

Os ingressos estarão disponíveis a R$ 30, na bilheteria da casa, e homens pagam meia-entrada até meia-noite. Pessoas com nomes na lista VIP e mulheres terão entrada liberada.

No show intitulado ‘Boemia dos Feras’, os vocalistas Figo de Aveiro e Douglas Portela fazem releituras de grandes sucessos. Músicas de Fernando Mendes, Diana, Cauby Peixoto, Flavio José, Dorgival Dantas estão garantidas nesse setlist.