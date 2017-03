Festa do Cupuaçu terá shows de Péricles, Nayara Azevedo e da dupla Bruno e Marrone

A festa estima receber, aproximadamente, 300 mil pessoas nos três dias. Foto: Divulgação

Manaus – Bruno e Marrone, Péricles e Nayara Azevedo serão as atrações nacionais da 27ª edição da Festa do Cupuaçu, que acontece entre os dias 28 e 30 de abril em Presidente Figueiredo e estima receber, aproximadamente, 300 mil pessoas nos três dias. As informações foram confirmadas na manhã deste sábado (11), pela Secretaria Municipal de Cultura e Eventos (Semcult).

De acordo com a coordenação do evento, a festa também contará com artistas regionais. “Estamos empenhados para realizar uma grande festa e atrair um público de pelo menos 100 mil pessoas por dia”, afirmou o secretário de Cultura e Eventos, Walter Yallas.

Ainda segundo o secretário, os shows serão realizados em dois palcos: na Praça da Vitória, localizada no Centro da cidade, e na Corredeira do Urubuí.

Além dos shows, o público também irá prestigiar o concurso que elege a Rainha do Cupuaçu. As candidatas deste ano irão concorrer a um carro zero quilômetro. As três primeiras colocadas no concurso Rainha do Carnachoeira 2017 já têm participação garantida na disputa.

Nova data

Por decisão da nova administração municipal, a festa, que tradicionalmente ocorria no mês de maio, a partir deste ano, passará a ser realizada sempre em março ou abril.

“Mudamos a data para que os visitantes possam, de fato, conhecer a fruta que dá nome ao principal evento da nossa cidade, visto que a safra do cupuaçu só acontece até o mês de abril. A ideia é darmos mais visibilidade a tradição cultural da festa e, ao mesmo tempo, chamar a atenção dos turistas”, afirmou o prefeito Romeiro Mendonça (PDT).