Festival Paraense será realizado na Arena da Amazônia a partir de 31 de março

Atividades do festival, que contará com setores de Gastronomia, Negócios e Entretenimento, seguem até o dia 2 de abril. Espaço gastronômico terá pratos tipicamente paraenses

Para acesso à área do evento, será cobrado um quilo de alimento não-perecível. Foto: Divulgação

Manaus - A Arena da Amazônia será palco, pela primeira vez, do Festival Paraense – Feira de Negócios e Gastronomia, que será realizado durante os dias 31 de março e 1º e 2 de abril, a partir de 17h, esperando movimentar um público de 60 mil pessoas, com setores de Gastronomia, Negócios e Entretenimento. Para acesso à área do evento, será cobrado o ingresso social - um quilo de alimento não-perecível -, que serão doados ao abrigo Pró-Menor Dom Bosco.

O espaço gastronômico contará com mais de 40 barracas de comidas, foods trucks e foods bikes que apresentarão pratos tipicamente paraenses, e terá ainda um restaurante que abrirá para almoço durante os dias 1 e 2 de abril. Os estabelecimentos praticarão vendas dos pratos nos valores entre R$ 3,00 e R$ 20,00. O evento está sob produção da Mode On Eventos, com apoios do Senac e Abrasel Amazonas

A grande novidade nos festivais produzidos pela Mode On Eventos, será a Feira de Negócios, com 25 stands de empresas que farão parte do inédito espaço.

“Resolvemos inovar: primeiro no local escolhido, que é a grandiosa Arena da Amazônia, lugar cativo do público manauara. Em segundo, que além de ser um evento gastronômico, ampliamos nossas fronteiras e realizaremos ainda a Feira de Negócios. O tema Pará veio a somar, por este estado ser tão prestigiado localmente. Estamos buscando junto ao governo e prefeitura do Pará, através das secretarias de Cultura e Turismo apoios para este grandioso evento, e conversando ainda com a Abrasel e Sebrae em Belém, pondera Carlos Junior, gerente de Novos Projetos da Mode On Eventos.

Na área de entretenimento, um Espaço Kids, com brinquedoteca e várias atrações para criançada será montado, junto com a praça de guloseimas. Um concurso pela escolha do melhor prato paraense será realizado no evento, recebendo artistas e chefs da gastronomia paraense como jurados.

No Palco Ver-o-Peso, grupos de danças de carimbo, treme treme e tecnobrega farão parte das atrações que animarão o público presente nas noites da Arena da Amazônia.

Quem tiver interesse em participar do Festival Paraense, seja por meio da gastronomia ou negócios, poderá entrar em contato com a Mode On Eventos, para mais informações sobre como participar, pelo fone: (92) 3348.8434 ou pelo e-mail atendimento@modeoneventos.com.br.

A Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) também estará presente no evento, proporcionando aos visitantes, um tour pelos seus bastidores.

