Festival Noites do Norte reúne música e debates sobre indústria fonográfica 

A cantora Márcia Novo será uma das atrações do festival. Foto: Robert Coelho

Manaus – Neste sábado (8), a partir das 12h, a Avenida Eduardo Ribeiro, no Centro, será cenário da segunda edição do Festival Noites do Norte de Artes na Rua, com acesso gratuito. O evento, que faz parte do projeto ‘Nossa Energia Move a Amazônia’, da Equador Petróleo; trará para Manaus três bandas do Sudeste: O Terno, de São Paulo; Ventre e The Outs, do Rio de Janeiro; que dividirão o palco com bandas da cidade como Luneta Mágica, Alderia, The Stone Ramos, Mezatrio, Márcia Novo, Gramophone, Basalto do Mare, Maracatu Baque Mulher Manaus e Cida Ariporia & Convidados.

Segundo Zé Cardoso, que coordena a iniciativa com Erick Omena, o festival tem a finalidade de promover o intercâmbio cultural e artístico entre Manaus e o restante do Brasil.

"Neste ano, a programação principal ficou mais diversa, incluindo atividades relacionadas ao cinema, literatura, música, intervenções de artistas de rua, clown e exposição de protótipos de tecnologia, além de ter aumentado a quantidade de expositores”, disse Cardoso. "Também aumentamos o número de bandas convidadas, que serão 3 quando só tivemos uma na primeira edição”.

Banda O Terno também está na programação do Festival Noites do Norte

Foto: Divulgação

Mesa-Redonda

Em conjunto com as atividades prévias do festival, no dia 8 de abril, a partir das 9h, no auditório da Universidade do Estado do Amazonas (Av. Djalma Batista, 2470, Chapada), acontecerá uma mesa-redonda com grandes nomes da indústria fonográfica brasileira. O acesso é gratuito.

Entre os nomes confirmados estão Carlos Eduardo Miranda (produtor musical), Carol Pascoal (representante SIM-SP), Sonoe Fonseca (representante SESC), Tulio Brasil (representante Sony Music Brasil), Inti Queiroz (doutoranda em políticas públicas da USP) e Fernanda Paiva (representante da Natura Musical).