‘Gororoba das Artes’ chega em março

Incentivo A atividade pretende também realizar um intercâmbio cultural entre artistas locais. Foto: Fabiele Vieira/ Divulgação

Manaus - Os três primeiros finais de semana de março (sexta, sábado e domingo, mais precisamente) contarão com uma série de atividades culturais, curiosamente, batizadas de ‘Gororoba das Artes’. A ação, idealizada pelo Ateliê 23 e pelo Soufflé de Bodó Company, terá apresentações de 11 espetáculos, com o objetivo de incentivar o consumo de produções locais.

Segundo Taciano Soares, diretor do Ateliê 23, o surgimento do ‘Gororoba’ se deu pela similaridade de pensamento com a Soufflé de Bodó, de Francis Madson. “Nós trabalhamos juntos na Cia. Cacos e sempre falamos sobre o momento político-financeiro pelo qual estamos passando. Diversos espaços culturais estão fechando. A Casa de Chico fechou, o Espaço das Cias. vai fechar e o Ateliê sobrevive nem sei como. Por isso, precisamos movimentar a cena artística de Manaus”, explica.

Para ele, muitos artistas e companhias trabalham de forma solitária e com poucos momentos de troca de informações. “Falamos solitariamente, em ilhas, mas essa iniciativa vem não apenas popularizar as artes, mas criar um intercâmbio cultural entre os profissionais das artes da cidade. Todos nós vamos nos assistir e isso é bastante importante para o crescimento de todos”, avalia.

As apresentações acontecerão, até o momento, no Espaço Ateliê 23 (Centro), no DaVárzea das Artes (Parque 10) e em duas escolas, sendo uma municipal e outra estadual, além de um espaço público. “O mais bacana disso, é que contaremos com espetáculos com diversas linguagens: infantojuvenil, adulto, performance, instalação, dramaturgia autoral, clown e dança contemporânea”, adianta.

Outro ponto ressaltado por Soares é com relação à viabilização do ‘Gororoba’. A iniciativa está sendo custeada pelos próprios artistas. Porém, em todos os casos haverá a cobrança de um valor popular. “Ao final, pegaremos esse valor e dividiremos igualmente pelas companhias e artistas. No caso do espaço público, passaremos com um chapéu arrecadando o valor”, diz.

Além do Ateliê 23 e da Soufflé de Bodó Company, o ‘Gororoba’ conta com as participações do Projeto Roda na Praça, do Grupo Garagem, da Companhia Trilhares, da artista audiovisual Keila Serruya e da bailarina Adriana Góes. “Não estamos dependendo do poder público e nem negamos a sua importância, mas a cidade está culturalmente parada e, se os governos investissem mais, esse projeto poderia ser muito mais abrangente, tendo um apoio institucional”, desabafa.