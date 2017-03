'Imaginário Amazônico' reúne obras de Da Silva Da Selva, no Sumaúma Park Shopping

Exposição, com obras do acervo da Pinacoteca do Estado, marca a abertura do espaço Coletiva das Artes, na próxima terça-feira, no Sumaúma

“Imaginário Amazônico” será a primeira de uma série de mostras previstas até o fim do ano na sala Coletiva das Artes. Foto: Divulgação

Manaus - A exposição “Imaginário Amazônico”, do artista amazonense Da Silva Da Selva, que traz temas como personagens, animais, árvores e plantas, será inaugurada na próxima terça-feira (21), ás 10h, no Sumaúma Park Shopping (Av. Noel Nutels, n° 1.762, Cidade Nova, zona norte). A mostra, com obras do acervo da Pinacoteca do Estado, marca a abertura do espaço Coletiva das Artes.

Aberta ao público em geral, a exibição seguirá em cartaz no local até 22 de maio, com visitação de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h, de acordo com os horários de funcionamento do shopping.

“Imaginário Amazônico” será a primeira de uma série de mostras previstas até o fim do ano na sala Coletiva das Artes. O espaço e seu entorno deverão receber também shows musicais, exibições de filmes e lançamentos literários, além de oficinas e workshops do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. Em frente à sala, duas Caixas Estantes do Programa de Incentivo ao Livro e à Leitura “Mania de Ler” irão oferecer uma seleção de livros sobre arte ao público do shopping.

Programação

A Coletiva das Artes deverá receber outras quatro mostras ao longo de 2017. Após a exposição de Da Selva, entra em cartaz “Bandeirolas e palafitas”, com obras de Auxiliadora Zuazo, de 23 de maio a 24 de julho. Em seguida, “Memórias Arquitetônicas”, com obras de Moacir Andrade, de 25 de julho a 25 de setembro.

Depois é a vez de “Movimento Sem Terra”, com fotografias de Sebastião Salgado, de 26 de setembro a 26 de novembro. A agenda se encerra com “Uma época da Manaus Antiga”, reunindo trabalhos do fotógrafo George Huebner, ficando em cartaz de 27 de novembro a 30 de dezembro.