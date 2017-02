Instituto Amazônia abre cadastro de expositores para a Feira do Paço 2017

Para esta temporada, o evento será realizado entre os meses de março e dezembro, sempre no segundo domingo do mês. Feira reúne atividades culturais no Centro Histórico de Manaus

Evento está recrutando empreendedores, artistas e voluntários que desejam participar da feira. Foto: Divulgação

Manaus - No próximo dia 12 de março, o entorno da Praça Dom Pedro II, em frente ao Paço da Liberdade, no Centro Histórico de Manaus, volta a ser ocupado com música, teatro, dança, artes urbanas, cinema, gastronomia e uma infinidade de produtos criativos, que são expostos na Feira do Paço. O objetivo da feira de rua, segundo o instituto, é convidar a população, através da valorização do patrimônio histórico e cultural dessa região de suma importância.

Para esta temporada de 2017, a Feira do Paço, que será realizada entre os meses de março a dezembro, sempre no segundo domingo de cada mês, está recrutando empreendedores, artistas e voluntários que desejam participar dos eventos, de forma democrática, conforme explica o produtor geral do evento, Beto Contartesi.

Os interessados em fazer parte desse projeto social, devem acessar o site institucional pelos endereços: www.iamazonia.org.br ou www.institutoamazonia.org.br. Na área de links, estará a opção de cadastro para as áreas: grupos artísticos e empreendedor criativo, que pode ser no ramo de produtos ou de alimento.

"Esse espaço conta a história da cidade. Foi onde tudo começou. Estamos propondo um novo futuro de oportunidades para esse lugar e, sobretudo, para a comunidade que vive aqui no entorno e que hoje é atendida pelo projeto de desenvolvimento social Caminhos do Frei desenvolvido pelo instituto", explica o diretor-presidente do IA, Paulo Henrique de Castro.

O objetivo da feira de rua é convidar a população, através da valorização do patrimônio histórico e cultural dessa região. Foto: Divulgação