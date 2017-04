Leis de incentivo à cultura são sancionadas durante solenidade no Palácio Rio Branco

Leis foram sancionadas, nesta terça-feira, pelo prefeito em exercício Marcos Rotta. Foto: Alex Pazuello/Divulgação Semcom

Manaus - Compromisso de campanha do prefeito Arthur Virgílio Neto, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura foi sancionada nesta terça-feira (4), pelo prefeito em exercício Marcos Rotta, em solenidade realizada no Palácio Rio Branco, no Centro Histórico de Manaus. Na ocasião também foi sancionada a Lei do Sistema Municipal de Fomento à Cultura (Siscult).

As duas leis foram aprovadas, na íntegra, na Câmara Municipal de Manaus (CMM) no dia 16 de março deste ano. A Lei Municipal de Incentivo à Cultura prevê que o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), tributo pago pelas empresas à prefeitura, seja destinado a projetos culturais, que poderão ser captados diretamente pelos artistas junto à iniciativa privada.

O presidente do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), Marcio Souza, explicou que as leis passam a vigorar a partir de 2018, por conta do impacto no orçamento e procedimentos necessários. “Como implica em recursos financeiros, a lei vai ter que ser regulamentada também na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Então, nós teremos duas frentes de ações no Concultura. Uma interna que vai trabalhar a regulamentação da lei e a outra para acompanhar as reuniões, as quais já estamos fazendo, na Sefaz, que é quem vai efetivar o repasse dos recursos”.

Segundo Marcos Rotta, essa era uma reinvindicação antiga da classe artística local e que deve inaugurar um novo momento no cenário cultural de Manaus. “Nosso objetivo é fomentar a produção dos nossos artistas, das nossas manifestações culturais, fazendo o chamamento da classe empresarial e criando oportunidades, mesmo diante da recessão econômica”, destacou.

Entre os artistas, presentes a solenidade, o sentimento é de comemoração. “Hoje, vemos Manaus com pessoas que se dedicam à arte, à cultura. É importante quando temos uma administração que acredita e coloca a cultura como destaque na cidade. É um novo marco”, disse o cantor Zezinho Corrêa.

A Lei

Na prática, a Lei autoriza a classe empresarial a destinar até 20% de seu ISS para projetos culturais. Os artistas poderão captar até R$ 5.370.420 milhões (1% do imposto) ainda no primeiro ano de vigência; R$ 8.055.630 milhões no segundo ano de vigência (1,5%); e R$ 10.740,84 milhões (2% da arrecadação da prefeitura) no terceiro ano de vigência. Os valores foram estimados de acordo com a previsão da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017, que é de R$ 537.042.000 milhões para o ISSQN. Esses percentuais poderão ser reajustados anualmente.

Poderão obter financiamento artistas, instituições culturais e folclóricas, contanto que atendam às exigências impressas na Lei. Além disso, as empresas poderão optar por destinar o tributo ao Fundo Municipal de Cultura, gerido pelo Conselho Municipal de Cultura, que selecionará os projetos por meio de editais.

Siscult

Com a Lei, 30% do orçamento da Fundação Municipal de Cultura Turismo e Eventos (Manauscult) serão destinados aos programas especiais, o equivalente a R$ 4,5 milhões, que deverão ser aplicados por meio de editais a três segmentos de maior demanda: Folclore e cultura popular, Carnaval e Artes, além de outras áreas da Cultura, sendo 10% para cada uma.