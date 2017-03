Leka Denz e Soundlabtrio apresentam ‘Tributo a Elis Regina’ em Manaus

O encontro musical será neste sábado, no Fish Maria Amazônia, com repertório de clássicos

O especial em homenagem a Pimentinha é a estreia oficial da cantora Leka Denz nos palcos da cidade. Foto: Divulgação/Cacau Minotto

Manaus - É com o ‘Tributo a Elis Regina’ que a cantora Leka Denz estreia nos palcos de Manaus, em um encontro musical com Soundlabtrio, neste sábado (18), no Fish Maria Amazônia (Avenida Santos Dumont, 2.220, Tarumã). A partir das 22h, o público vai conferir canções que se tornaram clássicos na voz da Pimentinha, que se estivesse viva, completaria 72 anos neste mês. As mesas, para quatro pessoas, estão disponíveis por R$ 100 e as reservas podem ser feitas por meio dos contatos 99111-0550 e 3671-7565.

No repertório da noite estão garantidos sucessos como ‘O Bêbado e a Equilibrista’, ‘Madalena’, ‘Fascinação’, ‘Como Nossos Pais’ e ‘Maria Maria’.

“Mas também teremos as mais intimistas como ‘Atrás da Porta’, ‘Cais’ e ’20 Anos Blues’. Será cerca de uma hora e meia de show, mas pode se estender, porque vamos fazer intervenções com vídeos e frases dela ao longo da apresentação”, adianta a cantora radicada na cidade há três meses. “Escolhi as músicas, na minha opinião, mais marcantes na carreira dela e, claro, as que mais tenho afeição e me identifico. Considero a identificação um fato importante para uma boa interpretação”.

Leka destaca que a homenagem a Elis é uma realização e um desafio profissional uma vez que a cantora é uma inspiração como intérprete ao longo dos 13 anos de estrada. “Ela é minha maior referência de intérprete na música. Elis era muito entrega, coração, emoção e, claro, técnica”, comenta a artista.

“Tenho vontade de fazer esse especial há algum tempo, mas não me sentia madura. O encontro com o Soundlabtrio era a parte que faltava, fundamental para apresentar as músicas de Elis, eu precisava de músicos que estivessem conectados com a sensibilidade do jazz, sem abrir mão da nossa brasilidade”.

Soundlabtrio mistura influências da música brasileira, jazz, pop e eletrônica

Foto: Divulgação/Marcos Paulo

Formado pelos músicos Anderson Farias (piano), Marcelo Figueiredo (baixo) e Anderson Cerdeira (bateria), o Soundlabtrio nasceu da ideia de se fazer um laboratório musical misturando influências da música brasileira, jazz, pop e música eletrônica.

“Estou apaixonada pelo trabalho que estamos construindo. Nesta ocasião, eles vão tecer a cama macia para que eu possa ‘deitar e rolar’ e reviver clássicos eternizados na voz da Pimentinha”, diz Leka, fazendo alusão à música ‘Vou Deitar e Rolar’, de Baden Powell e Paulo César Pinheiro, compositores muito presentes na obra de Elis Regina.

Trajetória

Leka Denz mora em Manaus desde dezembro do ano passado e já participou de eventos como ‘Luau Briza’ e ‘Tacacá Solidário’, fazendo dobradinha com a banda Os Tucumanus. A gaúcha trocou Roraima pelo Amazonas, onde inicia a carreira solo, com o trabalho de compositora.

Na bagagem, a artista traz experiências importantes como a turnê em dez estados da Amazônia Legal, por meio do ‘Sesc Amazônia das Artes’, como vocalista do Regiojazz. Ela esteve à frente do grupo durante três anos.

Em 2016, a cantora foi selecionada para participar do Festival de Música, Cidade, Canção (Femucic), promovido pelo Sesc Maringá – PR, interpretando a música ‘A Dama do Baralho’, de Neuber Uchôa, um dos ícones da música roraimense; e acompanhada do maestro amazonense Jason França. A dupla foi a única representante da região Norte nesta edição.

Outro ponto alto na carreira de Leka foi a participação, em 2015, do Rupununi Jazz and Arts Festival, na Guiana Inglesa; evento que reúne artistas de diversos países. Ela conquistou, ainda, primeiro lugar no Festival Canto Forte, interpretando a música ‘Lindo’, de George Farias e João Aroma; e no Festival do Servidor do Estado de Roraima, com ‘O Sol e Eu’, parceria com o Ben Charles e Jordana Xavier.