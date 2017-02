Liceu Claudio Santoro abre inscrições para audição do Coral Infantil

Inscrições devem ser feitas presencialmente no Bloco F do Sambódromo. Coral Infantil do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro prepara crianças entre 7 e 11 anos

Manaus - A Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas abriu inscrições para cantores mirins do Coral Infantil do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. O teste de seleção será na próxima quinta-feira (16), a partir das 14h, no Bloco F do Sambódromo, bairro Dom Pedro, zona oeste de Manaus.

O Coral Infantil do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, projeto de iniciação ao canto, prepara crianças entre 7 e 11 anos, as quais deverão fazer sua inscrição presencialmente. Para o dia do teste, as crianças deverão preparar uma canção de livre escolha.

Sob a orientação do maestro Hugo Pinheiro e sua equipe, as crianças desenvolvem o talento vocal de forma lúdica, através de exercícios, ensaios e apresentações. “As aulas de canto e as atividades trazem grandes benefícios para o aprendizado, disciplina e autoestima, além dos dividendos artísticos de se apresentarem em público, preparando-as profissionalmente”, declarou Pinheiro.

No Coral são oferecidas aulas de teoria musical, canto lírico, expressão corporal e, como parte das atividades pedagógicas, as crianças do Coral Infantil participam das atividades realizadas pela Secretaria de Cultura, como o Festival de Ópera, o Concerto de Natal e demais programações, tanto no Teatro Amazonas como em outros espaços culturais da cidade.

Outros detalhes sobre o processo podem ser obtidas pelos telefones (92) 3232-1950, (92) 3232-2488 ou (92) 3232-2440.