Luso Neto celebra 16 anos de carreira com show em Manaus

O show ‘Luso 1.6’ será apresentado no próximo dia 24 de março, no Mais ou Menos Bar – Conceito Drum House

Manaus – Luso Neto vai comemorar 16 anos de carreira em Manaus. No próximo dia 24, às 22h, o cantor sobe ao palco do Mais ou Menos Bar – Conceito Drum House (Rua Emilio Moreira, 612, Praça 14) para apresentar o show ‘Luso 1.6’, que marca uma nova fase de trabalho autoral. Os ingressos estão disponíveis por R$ 10 no site www.sympla.com.br.

Estão cotadas para a noite músicas do álbum ‘Ynterkallado’, com destaque para ‘Cores’, de autoria de Luso e sucesso nas rádios locais. ‘Flying’, que ganhará um videoclipe; ‘May Be’ e ‘Fatal’ também farão parte do setlist.

“Farei um repertório com os covers mais emblemáticos de minha carreira, que iniciei em bares e espaços culturais. Teremos algumas participações especiais surpresa durante a noite”, afirma o artista.

Atualmente, Luso faz parte da gravadora Circuito Musical, selo administrado pela Universal Music Group. Aos 39 anos, o cantor e compositor já gravou três discos.

As canções do artista, comercializadas pela One RPM, estão presentes nas principais plataformas digitais de música como Spotyfi, Deezer, Amazon MP3, entre outras.

Mais informações e reservas de mesas podem ser feitas pelos contatos (92) 98411-1044 / 99226-1628.