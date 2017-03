Em Manaus, exposição revisita montagem teatral naturista de 2011

'O Tarot das 22 Lâminas’ fica em cartaz ao longo de todo o mês de março, na Galeria Alienígena. Foto: Divulgação

Manaus - Em 2011, a Cia. Teatro Éden encenava a peça ‘As 22 Lâminas’, considerada a primeira montagem teatral naturista da cidade e que retrata os 22 arcanos superiores do tarô. Agora, seis anos depois, Jorge Bandeira, que atuou e dirigiu a peça, reúne imagens feitas à época para a exposição ‘O Tarot das 22 Lâminas’, que fica em cartaz ao longo de todo o mês de março, na Galeria Alienígena (Rua Lima Bacury, 64 C, Centro).

Segundo Jorge Bandeira, que é dramaturgo, crítico, diretor e professor do curso de Teatro da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), este já era um desejo antigo. “São fotos das cenas dos arquétipos do tarô e que foram capturadas por Ed Gusmão. Nela, é possível ver eu, Iana Borges e Amanda Magaiver em plena atuação. Depois de tanto tempo, resolvi regressar aquele experimento estético”, explica.

As imagens também foram trabalhadas digitalmente pelo fotógrafo e possuem 10x15 cm, tamanho das próprias cartas de tarô. “Aproveitei um espiral azul da exposicao anterior, ‘Um Signo de Cada Vez’, de Frank Kitzinger, para afixar as cartas desta mostra fotográfica. Além disso, elas são todas fotos em preto e branco”, revela Bandeira que também assina a curadoria.

O espetáculo, que ficou em temporada no Casarão de Ideias (Centro), fez história justamente por conta do naturismo, ou seja, todos os atores apareciam completamente nus em cena. Os interessados poderão conferir as imagens de segunda a sexta, das 12h30 às 18h30, e aos sábados, das 9h30 às 13h30, gratuitamente.

Grupo

Bandeira faz questão de salientar, ainda, que Manaus conta com o Grupo Amazônico União Naturista (Graúna-AM), desde 2003. “Há 14 anos ‘trabalhamos’ com o naturismo e já realizamos mais de 200 encontros somente na capital do Estado. A ideia é trabalhar a arte com o naturismo de forma simples e buscando retornar uma ligação com a cultura indígena. Tarefa para algumas décadas dentro deste legado amazônico”, finaliza.

A trajetória do Graúna-AM, oficialmente afiliado à Federação Brasileira de Naturismo (FBrN), tem mais de dois anos. A primeira reunião deste que é, atualmente, o único grupo naturista do Norte do Brasil aconteceu no dia 25 de julho de 2003. Porém, a origem do grupo é anterior a esta data. Para mais informações: www.graunaam.com.br.