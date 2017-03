Em Manaus, Grupo Revelação sobe ao palco do Zer092 Lounge&Bar neste domingo

A atual formação, com Davi Pereira, Rogerinho, Beto Lima, Sérgio Rufino e Mauro Júnior, apresentará o show do disco ‘O Bom Samba continua’

Os ingressos antecipados já estão disponíveis na bilheteria da casa, Os Barbeiros, no Vieiralves; Edmilson Lanches, no Parque 10; e no site shopingressos.com. Foto: Divulgação

Manaus – Neste domingo (2), o Grupo Revelação estará em Manaus com a nova versão. No palco do Zer092 Lounge&Bar (Rua Rio Jutaí, 285, Vieiralves), a atual formação, com Davi Pereira, Rogerinho, Beto Lima, Sérgio Rufino e Mauro Júnior, apresentará o show do disco ‘O Bom Samba continua’.

Os ingressos antecipados custam R$ 40 (pista) e R$ 80 (VIP), na bilheteria da casa, Os Barbeiros, no Vieiralves; Edmilson Lanches, no Parque 10; e no site shopingressos.com. Mais informações podem ser obtidas por meio dos contatos (92) 98150-0502 / 98186-3580.

Nascido em berço carioca, em 1991, o grupo Revelação alcançou sucesso no Rio de Janeiro já no primeiro álbum homônimo lançado em 1999, pela BMG. O disco conta com a participação de alguns dos integrantes do Kiloucura, além de uma regravação de ‘Zé do Caroço’, canção de Leci Brandão.

O ano de 2002 foi decisivo para o Grupo Revelação. O sexteto carioca trocou de gravadora, passando para a Deckdisc, e lançou o álbum ‘Ao Vivo no Olimpo’, que, do alto de mais de 700 mil cópias, foi o segundo CD mais vendido do ano e o primeiro na categoria pagode. O sucesso levou os pagodeiros para turnês pelos Estados Unidos, Japão e Europa, dando início a uma promissora carreira internacional.

Em 2014, o grupo anunciou a saída do vocalista Xande de Pilares, que foi substituído por Almirzinho, filho do cantor Almir Guineto. No dia 23 de junho de 2015, no programa ‘Música Boa Ao Vivo’, do canal Multishow; Davi, ex-vocalista do grupo Sambaí; foi apresentado como mais novo cantor.