Marcelo Dourado abre programação do fim de semana no Flutuante Sun Paradise 

Manaus – A programação do fim de semana no Flutuante Sun Paradise (na Praia Dourada Marinho, Tarumã) começa nesta sexta-feira (3), a partir das 15h, com o cantor Marcelo Dourado no happy hour. O acesso é gratuito.

Às margens do Lago do Tarumã, Marcelo Dourado vai apresentar, no repertório, sucessos do rock, pop e MPB.

No sábado (4) e domingo (5), a balada começa as 11h, com os DJs Paulo Marques e Marcelo Monteiro, que tocam do tecno ao house.

O acesso para a praia Dourada é pela Avenida do Turismo e mais informações sobre a programação podem ser obtidas nas redes sociais do Sun Paradise: Instagram e Facebook (@flutuantesunparadise).