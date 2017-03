Mini festival promove reflexão sobre diversidade com atrações culturais, em Manaus

Mini Festival Cultura LGBT 'Miga, sua lôca!' será realizado no dia 9 de abril, no Centro da capital. Objetivo é conscientização sobre diversidade e combate à LGBTfobia

Segundo Naty Veiga, evento vem com caráter cultural, musical e educacional, proporcionando a união em prol da diversidade. Foto: Divulgação

Manaus - A primeira edição do Mini Festival Cultura LGBT 'Miga, sua lôca!' tem data marcada para acontecer no dia 9 de abril, às 14h, na rua Barroso, nas proximidades do Largo São Sebastião, Centro de Manaus. De acordo com as idealizadoras Ana Carolina Souza e Naty Veiga, o mini festival tem como objetivo a conscientização sobre a diversidade presente na sociedade e o combate à LGBTfobia.

O evento, que tem entrada gratuita, contará com exposições fotográficas, intervenções urbanas e audiovisual, apresentação de bandas locais, performances de dança e teatro, DJs, dentre outros. Além disso, também será realizado um bate-papo descontraído sobre AIDS e HIV.

Segundo Naty Veiga, uma das organizadoras, o evento vem com caráter cultural, musical e educacional, proporcionando a união em prol da diversidade. “Há muita discriminação, não temos liberdade e nem podemos ser nós mesmos porque algumas pessoas não aceitam o que é diferente. Nós queremos incentivar a cultura LGBT e quebrar esse tabu” disse.