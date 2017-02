Monólogo ‘Bicho Doido’ traz ponto de vista de morador sobre o bairro Compensa

Monólogo assinado pelo dramaturgo Adanilo, da Cia. Teatro Galeroso, traz principais características do local sob ponto de vista de morador

Peça ‘debuta’ nos dias 9 e 10 de fevereiro, no Les Artistes Café Teatro, e nos dias 16 e 17, no Da Várzea das Artes. Foto: Divulgação

Manaus - Como você descreveria as peculiaridades do bairro onde vive? Apesar de passar pelos mesmos locais e conviver com as mesmas pessoas, todos os dias, não é uma tarefa fácil. Mas foi exatamente isso que o dramaturgo Adanilo resolveu fazer em sua nova montagem ‘Bicho Doido’.

Morador do bairro Compensa, ele traduziu, em um monólogo, algumas das principais características do local. Agora, na esperança de levar o trabalho ao maior número de locais possível, ele apostou em uma página de financiamento coletivo.

“Eu nasci e fui criado aqui, na Compensa, mas nunca tinha envolvido o bairro diretamente no meu trabalho. Agora, me mudei para o Rio de Janeiro para estudar e volto nas férias. Em uma dessas, escrevi ‘Bicho Doido’, que faz parte de uma trilogia, com os textos ‘Considerado’ e ‘Mana’”, revelou Adanilo.

Ele prossegue dizendo que, ao mesmo tempo, começou uma empreitada, criando a companhia Teatro Galeroso. “Ela usa esse termo característico e achei que esse trabalho tinha tudo a ver”, completou o dramaturgo, que assina, também, a direção do espetáculo.

Apoio financeiro

O espetáculo já tem data para estrear, em Manaus: dias 9 e 10 de fevereiro, no Les Artistes Café Teatro (Av. 7 de Setembro, 377, Centro), e 16 e 17, no Da Várzea das Artes (Rua B, Quadra 2, Casa 2, conjunto Jardim Yolanda, Parque 10). Mas antes, a equipe da companhia, formada por Adanilo, Rafael Annarolli e Sofia Sahakian, busca arrecadar dinheiro para os custos básicos da produção, via financiamento coletivo.

“É a terceira vez que eu participo de um projeto de financiamento coletivo e tem sido legal o retorno. Como está perto da estreia, as pessoas se interessam para ver o resultado”, comenta o dramaturgo. Publicado no dia 16 de janeiro, o projeto já somava 43% do valor estipulado de R$ 3.500.

O valor deve cobrir as despesas básicas de deslocamento, equipamento, divulgação e alimentação da equipe. Ainda assim, segundo Adanilo, muita coisa ainda vai sair do próprio bolso. “A gente vinha fazendo de forma independente, sem nenhum investimento de fora, mas, para a estreia, decidimos juntar essa ferramenta. Esse valor é o mínimo para fazer a produção, não cobre várias outros gastos que nós ainda vamos ter”, contou.

Pensando nisso, a montagem foi concebida de uma forma simplificada, com elementos-chave que vão dar o tom da produção. “Quando nós começamos, queríamos que a peça parecesse simples até pela logística, para ser possível levar e adaptar para outros lugares. Essa simplicidade faz parte da linguagem geral, dos textos mais coloquiais à parte visual. É, inclusive, uma forma nossa de pensar o teatro nessa ótica simples, mesmo, acho que é a melhor palavra”, afirma Adanilo.

Planejamento

A temporada terá dez apresentações, até o fim de março, em espaços da capital amazonense, entre teatros, praças e locais públicos — especialmente de bairros periféricos da cidade. Posteriormente, a companhia tem planos de levá-la para outras cidades do Brasil.

Como contrapartida às doações recebidas, a Cia. Teatro Galeroso oferecerá três oficinas gratuitas de Dramaturgia, Corpo e Interpretação. A campanha de arrecadação segue até a próxima segunda-feira (6), no site www.catarse.me/bichodoido.