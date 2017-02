Lei Municipal poderá captar até R$ 10 milhões anuais para fomento da classe artística

Na prática, a lei autoriza a classe empresarial a destinar até 20% de seu ISSQN para projetos culturais. Foto: Ingrid Anne/Manauscult/Divulgação

Manaus - Depois de uma espera de quase 25 anos, a classe artística de Manaus pode, enfim, comemorar a tramitação da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Nessa sexta-feira (10), o prefeito Arthur Virgílio Neto e o vice-prefeito Marcos Rotta entregaram a minuta da Lei ao presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Wilker Barreto, em solenidade realizada no auditório Zany dos Reis.

Na ocasião, também foi entregue o projeto de lei que cria o Siscult, programa que obriga a aplicação de 30% do orçamento da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) em editais de fomento aos segmentos culturais.

“É uma grande virada para a cultura de Manaus, que acontece, agora, porque, mesmo ainda vivendo a crise econômica, temos sinais de melhora nos índices da inflação”, destacou o prefeito, lembrando que, desde 2015, a Prefeitura já se mostrava favorável à proposta, que não avançou por conta da queda na arrecadação do município.

A lei

A Lei Municipal de Incentivo à Cultura prevê que o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), pago pelas empresas à Prefeitura, seja destinado a projetos culturais, que poderão ser captados diretamente pelos artistas junto à iniciativa privada. O documento foi entregue para apreciação dos vereadores com a presença de artistas locais, que lotaram o auditório com capacidade para mais de 200 pessoas.

Na prática, a lei autoriza a classe empresarial a destinar até 20% de seu ISSQN para projetos culturais. Os artistas poderão captar até R$ 5.370.420 milhões (1% do total arrecadado de ISSQN), ainda no primeiro ano de vigência; R$ 8.055.630 milhões, no segundo ano de vigência (1,5%); e R$ 10.740,84 milhões (2% da arrecadação da prefeitura), no terceiro ano de vigência.

Os valores foram estimados de acordo com a previsão da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017, que é de R$ 537.042.000 milhões para o ISSQN. Esses percentuais poderão ser reajustados anualmente.

Com a lei, ainda, 30% do orçamento da Manauscult serão destinados aos programas especiais, o equivalente a R$ 4,5 milhões, que deverão ser aplicados, por meio de editais, a três segmentos de maior demanda: Folclore e Cultura Popular, Carnaval e Artes, além de outras áreas da Cultura, sendo 10% para cada uma.