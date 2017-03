Museu Casa Eduardo Ribeiro recebe a palestra ‘Teatro e Educação’ nesta terça-feira

A palestra será ministrada por Tiago Oliveira, ator, diretor teatral, professor e coordenador do Núcleo de Teatro do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro

Manaus – O ator e diretor teatral Tiago Oliveira, coordenador do Núcleo de Teatro do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, vai ministrar a palestra ‘Teatro e Educação’, no Museu Casa Eduardo Ribeiro (Rua José Clemente, 322, Centro), nesta terça-feira (28), com acesso gratuito.

A palestra será dirigida a 70 alunos de escolas da rede pública do Centro de Manaus. Além de terem a oportunidade de participar dessa atividade extraclasse, os estudantes poderão conhecer sobre a linguagem teatral, saber como trabalham os artistas e sobre o mercado voltado aos profissionais do segmento.

Tiago, de 35 anos, sendo 15 deles dedicados ao teatro, irá declamar o texto ‘O Menestrel’, de Veronica Shoffstall. A obra poética é uma reflexão do ser em sua relação com os outros indivíduos e até mesmo consigo, e promete emocionar os jovens.

O evento contará também com a participação de Frank James Brandão, professor que, em muitos momentos, fez o papel de Eduardo Ribeiro no museu em homenagem ao ex-governador do Amazonas. Ele falará sobre a performance do personagem, de um jeito bem humorado, e contará sobre a experiência de atuação e como é recebido pelos visitantes do espaço cultural.

Inaugurado em 2010, o espaço expõe permanentemente a história de vida, administrativa e militar do maranhense Eduardo Gonçalves Ribeiro, que governou o Estado do Amazonas entre 1890 e 1896. Os móveis recuperam o modo vida no final do século XIX, fazendo do museu uma excelente opção para quem quiser conhecer mais sobre o estilo daquela época e atuação do governante. O Museu Casa Eduardo Ribeiro está aberto ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 14h.