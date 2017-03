Official 80 será atração desta quinta-feira no Os Intocáveis 

A Official 80 traz, no repertório, músicas que marcaram épocas, dos anos 80 até os dias atuais. Foto: Divulgação

Manaus – O rock’n’roll vai dar o tom da noite de hoje (16), no gastropub Os Intocáveis (Rua Rio Jutaí, 885, Vieiralves), na ‘Quinta Official da Máfia’. A partir das 22h, a banda Official 80 apresenta show repleto de clássicos. O couvert artístico será de R$ 10, por pessoa.

Formada pelos músicos Alison Pontes (guitarra), Bruno Castro (voz), Eloy Kapeny (teclados), Rock Marques (voz/baixo) e Jorge Araújo (bateria), a banda traz, no repertório, músicas que marcaram épocas, dos anos 80 até os dias atuais.

Estão confirmadas versões de Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Ira!, além de The Smiths, Morrisey, The Cure, U2, Rick Astley e Depeche Mode.