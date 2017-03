Orquestra de Violões relembra grandes sucessos da música amazonense, nesta quinta

Intitulado “Homenagens”, o concerto será realizado no Teatro Amazonas com participação de solistas do Madrigal da Casa de Música Ivete Ibiapina e do Coral do Amazonas

Concerto terá a execução da Orquestra de Violão do Amazonas, sob a regência do maestro Davi Nunes. Foto: Divulgação

Manaus - Rica por conta da sua mistura de ritmos e estilos, a música do Amazonas é uma das maiores expressões artísticas que compõe a cultura do nosso Estado. Ela apresenta em suas letras a vida dos homens caboclo e mestiço, enfatizando as crenças e costumes regionais, além de festas, crenças e folclore. Pensando nisso, um tributo aos maiores sucessos da terrinha, tanto populares quanto clássicos, será apresentado no concerto “Homenagens”, que acontece no Teatro Amazonas, nesta quinta-feira (30), com a execução dos músicos da Orquestra de Violão do Amazonas, sob a regência do maestro Davi Nunes.

Com ingressos já à venda na bilheteria do Teatro, o concerto é mais um que celebra os 120 anos do Teatro Amazonas, além de comemorar ainda o 20° ano da Secretaria de Cultura do Estado, realizadora do evento. O horário de início está marcado para às 20h.

De acordo com Davi Nunes, a ideia foi reunir os maiores sucessos, nacionais e internacionais, de compositores amazonenses com, pelo menos, uma obra de cada artista. “Nosso repertório vai ser bem eclético”, disse. “No espetáculo, o público vai poder conferir canções como ‘Tic Tic Tac’, do grupo Carrapicho, ‘Porto de Lenha’, de Zeca Torres, e ‘Baião Fluvial’, de Adelson Santos”, completou.

No concerto, solistas do Madrigal da Casa de Música Ivete Ibiapina e também do Coral do Amazonas juntam-se à Orquestra de Violões para interpretar algumas das canções do farto repertório. “Essa interação vai ser bem legal, tanto para os músicos quanto para o público que vai estar assistindo. De repente, vamos ter cantores que estão acostumados a cantar lírico, por exemplo, interpretando músicas populares. E isso vai ser muito interessante, porque esses intérpretes só vêm para abrilhantar o espetáculo”, contou o maestro.

Além disso, o público também confere sucessos eruditos, inteiramente instrumentais, escritos e arranjados por compositores locais, adaptados para o violão, como “Renovação”, de Candinho e Inês, e um medley com composições de Teixeira de Manaus.