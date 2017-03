‘Paixão pela Vida’ estreia dia 8 de abril na Igreja Presbiteriana de Manaus

Com 1h e 50 minutos de duração, o espetáculo reúne, aproximadamente, 700 participantes. Foto: Divulgação

Manaus – Entre os dias 8 e 22 de abril, a Igreja Presbiteriana de Manaus realiza o musical ‘Paixão pela Vida’, evento que retrata cenas da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. As apresentações iniciam às 19h30, no Espaço Pedras Vivas (Avenida Pedro Teixeira, 2650, Chapada). O espetáculo é interpretado na Linguagem Brasileira de Sinais (Libras).

Com 1h e 50 minutos de duração, o espetáculo reúne, aproximadamente, 700 participantes, 99% são voluntários que estão envolvidos em diferentes áreas como coral, orquestra, coreografia, teatro, contrarregra, figurino, maquiagem, entre outros.

A organização espera que 16 mil pessoas assistam ao musical, um total de duas mil por noite. Serão oito apresentações e os convites serão distribuídos na secretaria da igreja, em horário comercial. Junto com o convite, o público deve levar um quilo de alimento não perecível. Os alimentos doados serão distribuídos às famílias carentes de Manaus e também de comunidades ribeirinhas.

Quem comparecer ao evento poderá visitar a cidade cenográfica, montada na área externa do salão principal. Trata-se de uma reprodução da cidade de Jerusalém, nos tempos de Jesus. O público encontrará mercado, olaria, carpintaria, um poço e uma casa tipicamente judaica, além de personagens vestidos a caráter que interagem com os visitantes.

O coral interpreta diferentes gêneros musicais, como rock, jazz, blues, MPB e música clássica. As canções são executadas ao vivo tendo, em alguns momentos, trechos gravados em estúdio, por uma orquestra.

As coreografias, os atos teatrais e a maioria das canções foram criadas pelos membros da igreja. As cenas são fiéis as passagens bíblicas, que relatam os milagres de Jesus, a propagação do evangelho, a perseguição, morte e ressureição do Cristo Salvador. Os ensaios começaram no final de 2016.

Confira o roteiro:

1° Ato – O Verbo se Fez Carne

Actus Dei

Gênese

2º Ato – Entrada Triunfal

Entrada triunfal

3º Ato – Os Ensinos do Rei/Bem-aventuranças

Pai Nosso

Pequeno Rebanho

Mulher de Samaria

Nicodemos

4º Ato – Os Milagres do Rei

Lázaro

Tempestade

5º Ato – O Cenáculo com o Rei

Celebração

6º Ato – A Paixão do Rei

Getsêmani

Judas

Via Crúcis

7º Ato – Crucificação e Morte

Poslúdio da dor

8º Ato – O Triunfo do Rei

Chora Madalena

9º Ato – Ascensão

Aleluia de Handel