Parque Cidade da Criança tem programação com espetáculos e brincadeiras no fim de semana

As atrações principais dos dois dias ficam por conta do espetáculo "Musical Encantado", que acontece das 17h às 18h, e da sessão de fotos com personagens, das 18h às 18h40

A programação acontece das 14h às 20h, tanto no sábado quanto no domingo. Foto: Ingrid Anne/ Manauscult

Manaus - Espetáculos, oficinas e outras brincadeiras prometem agitar o Parque Cidade da Criança neste fim de semana, dias 4 e 5 de março. Depois da programação especial de Carnaval, as atividades no espaço continuam com brincadeiras populares, musical e sessões de fotos com personagens.

A programação acontece das 14h às 20h, tanto no sábado quanto no domingo. As atrações principais dos dois dias ficam por conta do espetáculo "Musical Encantado", que acontece das 17h às 18h, e da sessão de fotos com personagens, das 18h às 18h40. Além disso, brincadeiras populares, oficina de álbuns de figurinhas e cineminha, com o filme "A Pequena Sereia: A História de Ariel" completam a programação.

O Parque está localizado na Rua Castro Alves, s/n, Aleixo, zona Centro-Sul, e é um ambiente adaptado para que as crianças possam aprender brincando. O espaço é administrado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e funciona de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados e domingos, das 14h às 20h, sempre com entrada gratuita.

Confira a programação

Dia 4/3 - Sábado

Oficina de "Álbuns de Figurinha"

Das 15h às 16h

Local: Praça de Alimentação

Brincadeiras Populares

Das 16h às 16h30

Local: Hall de Entrada

Espetáculo "Musical Encantado"

Das 17h às 18h

Local: Teatro

Sessão De Fotos

Das 18h às 18h40

Local: Hall De Entrada

Cineminha "A Pequena Sereia, a História de Ariel"

Das 18h20 às 19h30

Local: Praça de Alimentação

Dia 5/3 Domingo

Oficina de "Álbuns de Figurinha"

Das 15h às 16h

Local: Praça de Alimentação

Brincadeiras Populares

Das 16h às 16h30

Local: Hall de Entrada

Espetáculo "Musical Encantado"

Das 17h às 18h

Local: Teatro

Sessão de Fotos

Das 18h às 18h40

Local: Hall de Entrada

Cineminha "A Pequena Sereia, A História de Ariel"

Das 18h20 às 19h30

Local: Praça de Alimentação