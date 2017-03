Pirata Pub inaugura em Manaus com entrada gratuita para as mulheres

Band&Donna será uma das atrações da festa de inauguração. Foto: Divulgação

Manaus - No próximo dia 18 de março, a partir das 18h, Manaus ganha um novo conceito de festa: o Pirata Pub, que chega com o título de balada mais Hard Rock da cidade. O lançamento será no Da Vinci Hotel, no Adrianópolis.

A festa temática vai ser embalada pelas bandas Critical Age, Band&Donna e pelo DJ Marcelo Monteiro, com direito a promoção especial para as mulheres, que entram de graça durante a noite toda e ganham rodada de tequila e jurupinga nos intervalos.



O evento também oferecerá Combo Pirata, com cervejas a preços promocionais.