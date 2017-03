No Amazonas, primeira fase da mostra anual de teatro tem início nesta segunda-feira

O dia 27 de março marca a celebração do circo e do teatro. Pensando nisso, Federação lança, hoje, a 11ª Mostra de Teatro do Amazonas, que, neste ano, será dividida em dois blocos

O próximo bloco do evento acontecerá entre 24 e 30 de abril. Foto: Divulgação

Manaus - O dia 27 de março marca a celebração de duas formas de arte que carregam a missão de entreter ao público: o circo e o teatro. Pensando nisso, a Federação de Teatro do Amazonas (Fetam) realiza, hoje (27), o lançamento da 11ª Mostra de Teatro do Amazonas que, neste ano, será dividida em dois blocos.

“A Fetam, desde a sua fundação, em 1978, faz, nessa data, campanhas politizadas visando à continuidade do fazer artístico, em Manaus. Por isso, este ano, vamos aproveitar a data de 27 de março para fazer um encontro simbólico”, explica Douglas Rodrigues, vice-presidente da instituição.

Abrindo a programação, o Ateliê 23 apresentará a peça ‘Ensaios de Despedida’, às 20h, no Les Artistes Café Teatro (Av. 7 de Setembro, 377, Centro), com entrada gratuita.

Dirigida por Eric Lima, a montagem conta a história de um casal, vivido pelos atores Taciano Soares e Thais Vasconcelos, em várias fases do relacionamento.

“Nesse momento, eles passam por um conflito, que não afirma se eles estão se separando ou não. Nós deixamos isso para o público decidir”, declarou Eric. O enredo da peça ainda se baseia em histórias de relacionamentos dos próprios integrantes da companhia, com recortes de filmes importantes e referências diversas no campo da arte.

Neste mesmo dia, o ator Jorge Bandeira apresenta uma intervenção, seguida por um jantar comemorativo, oferecido aos artistas de teatro.

11ª Mostra de Teatro

Nos dias 28 e 29 de março, a mostra inicia, de fato, a primeira fase de sua programação, com apresentações de ‘A herança maldita de Mercedita de La Cruz’, da Companhia de Teatro Apareceu a Margarida, no dia 28, e para o público infantojuvenil a clássica obra ‘Os Saltimbancos’, de Chico Buarque, da Companhia Trilhares, dia 29. As apresentações serão no Teatro Amazonas, com ingressos a R$ 20 e R$ 10.

A segunda fase, de acordo com a organização, acontecerá apenas no próximo mês e terá espetáculos gratuitos, com sessões de manhã e à noite. “O segundo bloco da mostra vai compreender 16 espetáculos, que vão acontecer de 24 a 30 de abril, no Les Artistes Café Teatro”, adianta o vice-presidente da Fetam.