Os Psikeiros levam irreverência e clássicos da música nordestina ao Axerito nas quartas-feiras

A dupla será atração da casa todas as quartas-feiras, a partir desta semana

Manaus – Os Psikeiros vão comandar as quartas-feiras do Axerito Bar (Rua Tirza Carvalho, 40, Adrianópolis), a partir das 21h, com forró, baião, pé-de-serra e frevo. A entrada custará R$ 10, por pessoa.

A dupla tem Félix Aranha, no violão e voz; e Strondo Zabumbada, na Zabumba e Percussão.

O nome do projeto vem da palavra pissica do linguajar popular do povo brasileiro que quer dizer ‘se meter na converça alhei’.

Informações e reservas de mesas podem ser feitas por meio do contato (92) 9388-2599.