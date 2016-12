Rabo de Vaca e Israel Novaes fazem a festa no Réveillon de Manaus

Os dois maiores locais de celebração do Ano Novo, Ponta Negra e Avenida Itaúba, receberão as mesmas atrações este ano, além da queima de fogos e dos Show das Estrelas

A Praça do Amarelinho, no Educandos, também receberá o evento e contará com a presença de Américo Madrugada. Foto: Divulgação

Manaus - Os dois maiores locais de celebração de Réveillon de Manaus receberão as mesmas atrações este ano. O cantor sertanejo Israel Novaes e a banda amazonense Rabo de Vaca farão shows duplos e agitarão o público na Praia da Ponta Negra e na Avenida Itaúba, na zona leste da cidade. A proposta inédita prestigia o público independentemente da zona onde o espectador escolha passar a virada de ano.

Além da Ponta Negra e Avenida Itaúba, a Praça do Amarelinho, no bairro Educandos, zona sul, também receberá o evento tradicional de Ano Novo. A programação do Réveillon de Manaus 2017 prestigia os artistas locais com apresentações de cantores e bandas nos três pontos de festa da cidade. Vale destacar o Show das Estrelas, que reúne expoentes da música local, com interpretações e arranjos diferenciados de canções já consagradas.

Na Ponta Negra, são eles quem comandarão a Virada do Ano: Fátima Silva, Israel e Jr. Paulain, Jessyca Simpson, Adriano Arcanjo e Sinézio Rolim fazem a contagem regressiva e se despedem do púbico com Show Pirotécnico, dando vez à atração nacional Israel Novaes e banda. Casa de Caba, The Stone Ramos, Redphone, Rabo de Vaca, além da DJ May Seven, também se apresentam na Praia da Ponta Negra.

Na zona leste a contagem regressiva será feita pela banda Rabo de Vaca. Na sequência do Show Pirotécnico, o Show das Estrelas será comandado por Carlinhos do Boi, Zezinho Corrêa, Márcia Siqueira, Kátia Maria e Edilson Santana. Nunes Filho e Márcia Novo também se apresentarão no palco da Av. Itaúba. O encerramento será feito pela atração nacional Israel Novaes.

No Educandos, as atrações começam com Américo Madrugada e Banda e Emabalassamba. A Banda Impakto é quem vai animar a passagem de ano seguida de Forró e banda Frutos do Pagode.

Este é o quarto ano consecutivo que a festa de Réveillon da cidade, organizada pela Prefeitura de Manaus, é realizada simultaneamente em três zonas da capital.