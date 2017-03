Rabo de Vaca faz retrospectiva da carreira em especial no Alambique Bar & Cachaçaria 

A festa contará ainda com as bandas Forró Festança, Forró Show e Balanço da Sanfona

A dupla Danny Cruz e Jardel lidera uma das maiores bandas de 'xote swingado' do Amazonas. Foto: Divulgação

Manaus – Nesta sexta-feira (17), a partir das 21h, o Alambique Bar & Cachaçaria (Avenida do Turismo, 5119, Tarumã) vai receber o especial 'Rabo de Vaca Retrô', com a participação das bandas Forró Festança, Forró Show e Balanço da Sanfona. Os ingressos serão vendidos a R$ 30, na bilheteria da casa, mulheres e Lista VIP não pagam até 23h.

O setlist passará por todas as fases da carreira da Rabo de Vaca, além dos novos sucessos como ‘Quem gosta de balada’, ‘Tá me dando gelo’, ‘Homem é tudo igual’. Clássicos como ‘Jogando gelo’, ‘3 Defeitos’ e ‘Quando eu parar de ligar’ também estão cotados.

Trajetória

A Rabo de Vaca surgiu em 2000, quando amigos resolveram gravar um CD só com forrós. O disco, que nasceu em 1997, antes mesmo da formação da banda, foi intitulado ‘Rabo de Vaca’. Em seguida, a partir do sucesso alcançado com o primeiro álbum, surgiu a banda forrozeira.



Hoje, com quase dezoito anos de carreira e após conquistar a Região Norte e Nordeste do Brasil, a dupla Danny Cruz e Jardel lidera uma das maiores bandas de 'xote swingado' do Amazonas.