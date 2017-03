‘Reggae ao Rei’ abre as comemorações dos 18 anos da Johnny Jack Mesclado

O tributo a Bob Marley, organizado pela banda amazonense, será neste domingo, no Ao Mirante Bar, com o cantor Cileno e DJ Carlos Ferraz

Johnny Jack Mesclado apresentará o Especial Legend, com as 14 músicas da coletânea que reúne os maiores sucessos de Bob Marley. Foto: Divulgação

Manaus – Na tarde deste domingo (12), o Ao Mirante Bar (Rua Padre Agostinho Caballero, 287, Santo Antonio) recebe o tradicional ‘Reggae ao Rei’, especial que abre as comemorações dos 18 anos da banda Johnny Jack Mesclado. O evento começa às 17h, com ingressos a R$ 15, na bilheteria da casa.

O primeiro a subir ao palco, às 18h30, será o cantor Cileno, um dos precursores do reggae na cidade. No intervalo entre as atrações estará o DJ Carlos Ferraz.

A partir das 20h30, a Johnny Jack Mesclado traz o Especial Legend, com as 14 músicas da coletânea que reúne os maiores sucessos de Bob Marley, lançada em maio de 1984. “Nos outros especiais, nós tínhamos a preocupação de tocar mais o lado B, mas, desta vez, serão as mais pops do Bob Marley”, adiantou o baixista Frederico Paulus.

A agenda da Johnny Jack Mesclado está disponível na página da banda no Facebook.