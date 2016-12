Réveillon do WyndhamGarden reúne rock, sertanejo e Carnaval

João Victor & Rodrigo será uma das atrações do Réveillon 2017. Foto: Divulgação

Manaus - O WyndhamGarden apresenta o Réveillon 2017 com a melhor vista da queima de fogos da Ponta Negra. Para brindar a chegada do Ano Novo, a noite terá shows da banda Offical 80, da dupla João Victor & Rodrigo e, fazendo a contagem regressiva para a chegada de 2017, tem a Bateria da Aparecida. Nos intervalos entre as atrações, o DJ Geraldinho comandará a pista.

Há duas possibilidades de participar do Réveillon do WyndhamGarden. O acesso à festa com bebida liberada (água, refrigerante, cerveja e caipirinha) custa R$ 200. O preço é de ingresso antecipado até o dia 30. No dia do evento custará R$ 250. A outra opção é o lugar à mesa (R$ 350), com direito a bebida liberada (água, refrigerante, cerveja e caipirinha) e a participar da Ceia oferecida pelo hotel. Os valores podem ser parcelados em até 3X nos cartões. Não há mais possibilidade de hospedar-se. Todas as suítes foram reservadas.

SERVIÇO

O QUE É: Réveillon do Wyndham Garden

ONDE: Avenida Coronel Teixeira, 1320-A, Ponta Negra

QUANTO: Até o dia 30, o ingresso de pista custará R$ 200 (acesso à festa com bebida liberada). No dia do evento, R$ 250. O lugar à mesa com direito à Ceia e bebida liberada custa R$ 350.

INFORMAÇÕES: 3306-4500