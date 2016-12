Ritmos variados abrem programação de Ano novo em diferentes zonas de Manaus

Casa de Caba, Nunes Filho e Américo Madrugada e Banda são as atrações que abrirão as apresentações da Virada do Ano, em Manaus

Shows gratuitos acontecem na Ponta Negra, Avenida Itaúba e orla do Amarelinho. Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - Eles têm a missão de abrir a programação do Réveillon 2017 e carregam a mesma missão em comum: fazer um show dançante e animado para atrair o público. A banda Casa de Caba, o cantor Nunes Filho e Américo Madrugada e Banda são as atrações que abrirão as apresentações da Virada do Ano em Manaus, na Ponta Negra, Avenida Itaúba e orla do Amarelinho.

“Vamos fazer um repertório mais dançante com as primeiras canções da banda. Entendemos que vamos tocar para um público diversificado, amplo e que, por isso mesmo, é uma oportunidade de apresentar o nosso trabalho”, afirmou Anália Nogueira, diretora de arte da banda Casa de Caba.

De acordo com Anália, a banda tocará na Ponta Negra, a partir das 20h, sucessos como ‘Janaína’, ‘Ogum’ e ‘Cavalo do cão’, entre outros, além de quatro músicas novas.

Já na Avenida Itaúba, na zona leste, o ‘príncipe do Brega’, Nunes Filho, se apresenta a partir das 20h. Segundo ele, ninguém vai ficar parado no seu show. Para isso, ele promete levar banda completa e dois casais de dançarinos.

“Tenho essa experiência de que o show precisa ser bem misturado, eclético, feito com todos os ritmos”, explica Nunes Filho, que promete cantar sucessos próprios e nacionais.

Enquanto isso, na Orla do Amarelinho, situada na zona sul, a festa começa às 20h, com Américo Madrugada e Banda com samba de raiz, relembrando os sucessos de João Nogueira, Jorge Aragão, Martinho da Vila e do falecido sambista Mestre Marçal. Madrugada conta que no repertório também terão canções autorais.

“Vou cantar algumas composições minhas da Coletânea de Maués e também vou receber um grande artista convidado, o Agnaldo do Samba”, concluiu ele.

A programação completa inclui ainda as bandas Embalassamba, Impakto, Xote Real, Frutos do Pagode, Rabo de Vaca, show pirotécnico, as estrelas Carlinhos do Boi, Zezinho Corrêa, Márcia Siqueira, o DJ Ricardo Love e muito mais.