Rockabilly de raiz no Fish Maria

Banda Soda Billy comemora seus 15 anos de trajetória com show especial, no dia 24, e repertório que relembra seus primeiros momentos

Som da banda agregou novos elementos, com canções de Amy Winehouse, Adele e até Beyoncé. Foto: Divulgação

Manaus - Completar 15 anos de estrada é um marco importante na carreira de qualquer banda. Nada mais justo, então, do que a Soda Billy realizar, no próximo dia 24, um show especial, relembrando suas várias fases.

De acordo com o trombonista da banda, Nelverton Rodrigues, o repertório vai fazer jus à trajetória da Soda Billy, misturando passado e presente. “Vamos fazer um pouco do repertório do começo da banda, que era mais surf music — quando ainda era um trio —, um rock de raiz, com Elvis Presley, esse lado mais rockabilly e soul music. Isso já é o novo show que nós estamos preparando”, adianta.

Fazendo um balanço desses 15 anos de estrada, Nelverton explica um pouco desse repertório variado, que foi surgindo a partir das exigências do próprio mercado. “O cenário evoluiu bastante, o próprio público ficou mais exigente”, afirma. “Recentemente, o rock acabou não sendo o principal foco musical do mercado e as bandas vêm lutando para se manter, se adaptando. Dentro do nosso estilo, por exemplo, temos cantoras como Amy Winehouse, Adele e até Beyoncé no repertório”, conta o trombonista.

Para ele, apesar dessas mudanças, os espaços continuaram investindo no rock em todas as suas variações, o que permitiu que eles e outras bandas da cidade pudessem conquistar seus públicos cativos. “Nós percebemos que diminuiu o número de locais especializados em rock, por exemplo. Abriram casas voltadas para outros ritmos do momento, o que é normal. Mas os locais que apostam na divulgação do rock, do blues e do jazz não fecharam”, comenta Nelverton.

“Acredito que, de dois anos para cá, com esses ritmos voltando com muita força, o número de bares que têm suas bandas fixas e shows regulares até aumentou. Isso ajuda a valorizar as bandas locais, é ótimo”, completa.

SERVIÇO

O quê: Especial ‘Soda Billy 15 Anos’

Quando: Dia 24 de março, a partir das 21h

Onde: Restaurante Fish Maria (Avenida Santos Dumont, 1877-1919, Tarumã/Estrada ao Aeroporto)

Informações: 99997–9197 / 98420-1472