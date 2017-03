Rocknbeats Manaus faz festa open bar em nova edição no Ton Biz

Festa volta a ser realizada no Ton Biz, localizado na Avenida do Turismo, bairro Tarumã. Foto: Divulgação

Manaus - A Rocknbeats Manaus chega a sua 14ª edição, neste sábado (11), a partir das 22h, trazendo o tema “Sereia” e quatro horas de open bar, no Ton Biz, localizado na Avenida do Turismo, bairro Tarumã. Festa é sucesso em mais de 80 cidades, entre elas Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, e será comandada, nesta edição, pelos DJs Óscar Jr. e Tony Aranha.

Manaus foi a primeira cidade da região norte a receber a festa que se tornou sucesso entre os jovens manauaras. Depois da última edição, na Drum House, a festa volta para o Ton Biz em grande estilo.

Quem começa comandando as picapes da casa é o DJ Tonny Aranha, que já tocou em edições anteriores da Rocknbeats, logo em seguida é a vez do DJ Óscar, residente da Rocknbeats Manaus e Boa Vista, os dois prometem não deixar ninguém parado a noite inteira.

Na festa não faltará tintas neon, o painel neon para quem estiver presente deixar sua frase mais marcante, e os glows sticks que serão distribuídos gratuitamente pela produção da festa.

Os ingressos no valor de R$ 30,00 (1º lote) podem ser adquiridos nas lojas Aleatory do Amazonas Shopping e Sumaúma Park Shopping, e também na loja Piticas do Manauara Shopping. Também estarão à venda no valor de R$ 50,00 na bilheteria do Ton Biz.

Rocknbeats Manaus

A festa teve sua primeira edição em Agosto de 2015, com o tema “Rocknbeats - Estreia” na casa noturna Ton Biz. O evento é popular por unir os melhores hits musicais do estilo “indie rock e pop”, trazendo na temática a brincadeira com tintas, pulseiras e objetos em neon. Além das divas do Pop como Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna e Taylor Swift, as músicas das bandas indie rock, Arctic Monkeys, The Strokes e Kings of Leon, são tocadas durante o evento.