Rock'n'roll vai dar o tom do fim de semana no Pirata Pub 

Entre as atrações estão o cantor Arllen Souza e as bandas The Vardia e Destilados

Manaus – Nesta sexta-feira (24), a partir das 18h, o Pirata Pub (área de lazer do Hotel Da Vinci, no Adrianópolis) vai lançar o happy hour com o cantor Arllen Souza, que apresentará no repertório composto de clássicos do rock.

Para o lançamento da programação, a entrada será gratuita para homens e mulheres, com chope liberado por R$ 40, por pessoa.

No sábado, o Pub abre novamente com uma noite de rock com as bandas The Vardia e Destilados.