Samba de Quintal comemora aniversário neste sábado com feijoada

O evento contará com participação do Grupo Intuisamba, Laura Abreu, Wisinho de Cima e Randerson Couto

A Samba de Quintal vai apresentar um repertório de clássicos. Foto: Divulgação

Manaus – A banda Samba de Quintal comemora um ano de estrada neste sábado (25), com uma feijoada na Rua Tapajós, 17, Centro, com a participação do Grupo Intuisamba, Laura Abreu, Wisinho de Cima e Randerson Couto a partir das 12h. A entrada custará R$ 15, por pessoa.

A Samba de Quintal, formada por Ângelo Albuquerque (violão), Vasques (voz e cavaco), Dani Sá (voz), Ruan Braga (pandeiro) e Anderson Monteiro (tantã), vai apresentar um repertório de clássicos, com sucessos que vão de Revelação a Diogo Nogueira.

Mais informações podem ser obtidas pelo contato (92) 9466-6950.