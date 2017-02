Sesc Amazonas abre inscrições para cursos de balé e dança de salão

As aulas serão ministradas no Sesc Centro e Balneário, com início a partir do dia 11 de fevereiro e turmas para os três turnos

Sesc oferta vagas para cursos de dança de salão e balé. Foto: Divulgação

Manaus - Estão abertas as inscrições para cursos de dança do Sesc Amazonas. As modalidades oferecidas são balé e dança de salão para iniciantes. As aulas serão ministradas no Sesc Centro e Balneário, com início a partir do dia 11 de fevereiro e turmas para os três turnos.

Para se inscrever, os interessados devem apresentar a Carteira do Sesc atualizada e ter a idade mínima de 10 anos. O investimento varia de R$ 40 a R$ 80. Informações: (92) 3649-3750.