Show da Luna e Oficina de Máscaras Carnavalesca são atrações na Cidade da Criança

O Show da Luna será neste domingo, no teatro do parque. Foto: Divulgação

Manaus – O Show da Luna volta a ser apresentado neste domingo (19), no Parque Cidade da Criança (Avenida André Araújo, Aleixo). A programação especial terá início na sexta-feira (17) e inclui Tour Musical e Oficina de Máscaras Carnavalescas.

Dando início à diversão do fim de semana, na sexta-feira, a programação começa às 15h30 com o Tour Musical, passando pelos espaços do parque. Depois, as brincadeiras populares tomam conta do hall de entrada, às 16h30.

Já no sábado (18), as aventuras radicais ficam por conta do ‘Muro de Escalada’, das 15h às 17h30. Às 16h terá início a ‘Oficina de Máscaras Carnavalescas’, na Biblioteca, encerrando às 17h. Logo em seguida, a partir das 17h30, haverá brincadeiras populares, no hall de entrada. A programação continua com ‘Cineminha’, às 18h, na Praça de Alimentação.

No domingo (19) haverá sessão de ‘Pintura Facial’, a partir das 14h30, na Praça de Alimentação. Às 16h, as crianças poderão brincar o Carnaval curtindo a ‘Oficina de Máscaras Carnavalescas’, na Biblioteca, até às 17h. Em seguida terá início o ‘Show da Luna’ no Teatro. Assim como no sábado, o ‘Cineminha’ de domingo será às 18h.