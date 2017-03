Sumaúma e Teatro Amazonas recebem apresentações do projeto ‘Alma de um Poeta’

O espetáculo “Por um momento…” será apresentado pelo balé experimental do Corpo de Dança do Amazonas neste de semana, em Manaus

Espetáculo tem concepção coreográfica de Adriana Goes, e reúne 13 integrantes do Balé Experimental no elenco. Foto: Divulgação

Manaus - Baseado na poesia do amazonense Anibal Beça e nas ideias do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, o espetáculo “Por um momento…” terá três novas apresentações gratuitas a partir deste fim de semana, em Manaus. O trabalho faz parte do projeto “Alma de um Poeta”, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura.

O espetáculo será apresentado pelo balé experimental do Corpo de Dança do Amazonas na praça de alimentação do Sumaúma Park Shopping, no bairro Cidade Nova, zona norte, na próxima sexta-feira (31), às 19h. No Teatro Amazonas, Centro, o Corpo de Dança se apresenta no sábado (01) e na terça-feira (04), às 20h.

O espetáculo “Por um momento…” tem concepção coreográfica de Adriana Goes, do Corpo de Dança do Amazonas, e reúne 13 integrantes do Balé Experimental no elenco. No palco, o espetáculo traduz essas concepções para a linguagem da Dança Contemporânea, com movimentos mais próximos do chão e com influência das danças urbanas.

O trabalho se desenrola ao som de trilha sonora de Marcos Tubarão, reunindo composições do cantor e compositor Erasmo Carlos, do movimento mineiro Clube da Esquina, e do músico e compositor argentino Gustavo Santaolalla, entre outras.