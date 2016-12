Em Manaus, Tacacá Solidário arrecada doações para famílias afetadas pela chuva

Cada atração terá 40 minutos de show e receberá convidados para dividir o palco em participações especiais. Foto: Divulgação/Bruno Kelly

Manaus - As bandas Johnny Jack Mesclado e Os Tucumanus vão reunir música e solidariedade no Tacacá Solidário, que acontecerá nesta sexta-feira (30), no Largo São Sebastião, no Centro. O evento tem a missão de arrecadar roupas em geral, roupas de cama e banho, calçados, utensílios domésticos, colchões e alimentos para ajudar as famílias afetadas pela chuva.

A ação, em parceria com o projeto Tacacá na Bossa, iniciará às 19h, com acesso gratuito. Cada atração terá 40 minutos de show e receberá convidados para dividir o palco em participações especiais. Entre os nomes confirmados estão Milton, da Cabocrioulo; Leka Denz e Vívian, da Gramophone.

Com recém-lançamento do EP ‘601’, a Johnny Jack Mesclado apresentará, no repertório, canções como ‘Amaranto’ e ‘Urubuservando’ assinadas pelo vocalista Tennessee Nogueira e ‘Mari e Juan’, ‘O Amor’ e ‘Quebrando a Rotina (Na Mulera)’, do baixista Frederico Paulus.

Além de trabalhar o DVD gravado em parceria com o projeto Nossa Energia Move a Amazônia, a banda se prepara para a produção de um videoclipe em 2017.

Já Os Tucumanus farão o público dançar ao som de ‘Vida de quinta’, ‘Telengotengo’, ‘Carapuça’, ‘Palafitas’, ‘Na rede’ e ‘Tudo em comprimidos’. O grupo está com novo single, da música ‘Até o Sol Sair’, gravado no estúdio Júpiter, com engenharia de áudio de Armando Mendes e masterização na Espanha, no Mastering Mason Studio.

“Manaus precisa despertar para os seus valores e o que estamos fazendo nada mais é do que expressar nossa arte para unir esforços em uma ação simples, porém, muito significativa, reunindo quem acredita e faz a sua parte por uma cidade melhor para todos”, disse Denilson Novo, guitarrista da Tucumanus.

SERVIÇO:

O QUÊ: Tacacá Solidário com Johnny Jack Mesclado, Os Tucumanus e convidados

QUANDO: 30 de dezembro (sexta-feira), a partir das 19h

ONDE: Largo São Sebastião, no Centro

QUANTO: Gratuito

INFORMAÇÕES: 99111-0550/98176-0286/98172-9842